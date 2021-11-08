محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
ناقش أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي مع رئيس اللجنة الصناعية الخدمية بغرفة حائل جلوي السالمي وأعضاء اللجنة الصناعية أمس، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في صالة الاجتماعات في غرفة حائل.
واستعرض السالمي أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وتعيقهم عن مواصلة استثماراتهم بالمنطقة كالقيمة الإيجارية للمواقع الاستثمارية وتفاوت وارتفاع أسعار الورش الصناعية والمصانع غير المبرر بالإضافة إلى الأنشطة وتسهيل إجراءات التنازل عنها.
من جهته، أكد أمين منطقة حائل، أن التحديات التي تواجه المستثمرين، سيتم مناقشتها والبحث عن حلها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية
كانت هذه تفاصيل خبر أمين حائل يناقش مع أعضاء غرفة حائل تحديات المستثمرين بالمنطقة الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.