5590 طفلاً استفادوا من خدمات مركز ” طب الأسنان التخصصي” بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس: قدّم مركز طب الأسنان التخصصي بالطائف خدماته خلال الثلاثة أشهر الماضية لـ5590 طفلاً وطفلة. وأشارت صحة الطائف، إلى توفر عيادة أطفال متخصصة في المركز، تقوم بدورها في خدمة هذه الفئة، حيث قدّمت العيادة خدمات الفحص التشخيصي لـ 1521 طفلاً، فيما قدّمت خدمات الخلع لـ 690 طفلاً، كما تم تقديم الحشوات لـ 991 طفلاً، وعلاج العصب لـ 116 طفلاً، وعمل إجراءات وقائية لـ 559 طفلاً، فيما تم إجراء 57 عملية تحت التخدير ، فيما قدّم المركز خدمات التوعية الصحية لـ 1611 طفلاً.

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