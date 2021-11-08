اليوم.. 7 آلاف طالب وطالبة يبدأون اختبارات «PIRLS»

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ اليوم الإثنين، أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في الصف الخامس الابتدائي، الاختبار الدولي للفهم القرائي (PIRLS) وذلك لمدة 3 أيام متواصلة.

وأوضح تقرير لقناة الإخبارية، أن الاختبار يكون حضوريا في نحو 177 مدرسة بجميع المناطق والمحافظات، مع التزام الطلبة بجميع الاجراءات الاحترازية المعتمدة ضد فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن وزارة التعليم تهدف من الاختبار إلى قياس مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نتائج التعلم وتطوير الخطط الدراسية والمناهج، ورفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية.

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