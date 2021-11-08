بالفيديو.. درجة الحرارة وصلت لـ4 مئوية.. حبات البَرَد تكسو مدن الجنوب

الرياض - محمد عبدالله - كست حبات البَرَد العديد من الأماكن في جنوب المملكة، خلال الساعات الماضية، مع توالي انخفاض درجات الحرارة، والتي وصلت في بعض الأجزاء بعسير إلى 4 درجات مئوية.

وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لحبات البرد بأماكن متنوعة جنوب المملكة.

ومن أبرز الأماكن التي شهدت تساقط البَرَد محافظة النماص بمنطقة عسير؛ حيث تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للهو الشباب في البرد الذى غطى الطرقات. كما شهدت أجزاء من منطقة الباحة تساقط البرد.

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