بالفيديو.. شكاوى لسكان حي القيروان بسبب الأفاعي والعقارب وارتفاع أسعار الأراضي

الرياض - محمد عبدالله - أعرب سكان حي القيروان بالرياض، عن امتعاضهم من تحول الحي إلى مأوى لمواد البناء والأتربة؛ حيث يساعد هذا في زيادة ظهور الأفاعي والعقارب المختبئة في هذه المواقع والتي تعج بالمكان، مشيرين إلى أن الأمر لا يتناسب مع أسعار الأراضي التي يصل المتر بها إلى 5 آلاف ريال.

وقال أحد سكان حي القيروان في تصريحات لقناة «الإخبارية» إن الحي كله يعاني من تراكم مخلفات البناء، والتي تحولت إلى مواقع لانطلاق العقارب والأفاعي لمهاجمة السكان، مطالبًا بتشكيل لجنة من أجل دراسة هذه الظاهرة.

وطالب ساكن آخر، أمانة منطقة الرياض بالتجاوب مع شكاوى سكان الحي، والذين أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم إزاء هذه الأوضاع.

ووثق مقطع الفيديو، بعض المخالفات المتعلقة بتجمع المخلفات، من بينها إقبال بعض المخالفين على التخلص منها حرقًا، وهو ما يتسبب في تلوث الهواء بشكل عام، فضلًا عمّا يسببه من أضرار صحية لسكان الحي.

بينما قال أحد الصحفيين المهتمين بالموضوع في تصريحات للإخبارية: «عدم تجاوب كثير من متحدثي الجهات الرسمية مع هذه المشكلة ولو أن كل جهة أدت عملها بالشكل المطلوب لما وجدنا التذمر من الأهالي على المخالفات».

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