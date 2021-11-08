تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تتأثر بالأمطار وتساقط البرد وسيول.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية ونشاط للرياح والأتربة وتساقط للبرد وسيول مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

أمطار رعدية ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد، هروب» والباحة «القرى، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، بني يزيد، قيا، ميسان، رهاط، مدركة» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تساقط للبرد وسيول

فيما تتأثر مواقع «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا» بمنطقة جازان و«أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» بمنطقة عسير و«السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا» بمنطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الحناكية، العلا، الفقرة، المدينة المنورة، اليتمة» بالمدينة المنورة، و«الدوادمي، عفيف» بالرياض.

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