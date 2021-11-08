اصطدام قائد مركبة وامرأة بصهريج نقل مواد بترولية.. والدفاع المدني يباشر الحادث

الرياض - محمد عبدالله - باشر الدفاع المدني بالطائف، حادث اصطدام لقائد مركبة وامرأة، بصهريج نقل مواد بترولية؛ حيث تم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «باشر مدني الطائف حادث احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة نتيجة الاصطدام بصهريج نقل مواد بترولية».

وأضاف: «وتم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتأمين ومعالجة تسرب المادة البترولية».

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «مدني الدمام» يخمد حريقًا اندلع في ورشة لتنجيد الأثاث