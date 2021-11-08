شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على برنامج تمكين الكفاءات بالداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على برنامج تمكين الكفاءات للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية.

ونوه سمو أمير الجوف بما توليه الدولة من اهتمام بتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وتميز وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال جهودها المستمرة ومبادراتها وبرامجها لتطوير الكوادر البشرية والارتقاء بالأداء والخدمات، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم منسوبي مركز تمكين الكفاءات، الذين قدموا شرحًا عن البرنامج والمركز الذي تم تدشينه عام 1440هـ كأحد مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية، ليشكل أداة داعمة لتمكين رأس المال البشري.

وتشمل أهداف المركز إيجاد آليات مستدامة لدعم إدارة تطوير الموارد البشرية وتمكين الكفاءات بالطريقة المثلى، وتحديد فرص التطوير لموظفي الوزارة لتحسين الأداء، وكذلك الاستفادة من الكفاءات الحالية لتطوير الأعمال.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومستشار الإمارة أحمد بن عبدالرحمن الوردي، والمشرف العام على الموارد البشرية بالإمارة أحمد بن عبدالكريم الجوير.