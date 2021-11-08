شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صحة جازان أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة جازان بلغ 1,040,939 مستفيدا وذلك خلال العام 2021 م، مبينة أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى صبيا العام بلغ 128543 مراجعا ، بينما بلغ مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى أبو عريش العام 115048 مراجعا ، ووصل عدد مراجعي طوارئ مستشفى صامطة العام 70051 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى العارضة 66987 مراجعا ، ومراجعي طوارئ مستشفى أحد المسارحة 63587 مراجعا ، إضافةً إلى 596,723 مراجعا للمستشفيات الأخرى.