الأردن… حقيقة تسرب الغاز في مستشفى الأميرة بسمة بإربد

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مسؤول طبي أردني، عن حقيقة إخلاء مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في محافظة إربد شمالي المملكة على خلفية تسرب الغاز داخل قسم الطوارئ.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير صحة إربد، رياض الشياب، لوكالة “عمون” الإخبارية الخاصة.
ونفى الشياب حدوث الواقعة، موضحا أن مواطنا تم نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه بعد تعرضه لحادث خلال تفريغه للغاز من إسطوانة كبيرة إلى أخرى صغيرة داخل بيته وامتلأت رائحته بالغاز قبل نقله للمستشفى.
وأشار إلى أن فحصا تم إجراؤه على المستشفى ولم يثبت وجود أي تسرب للغاز بداخله.
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