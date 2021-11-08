محفظة إنفستكورب العقارية الأوروبية تصل لمليار يورو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إنفستكورب أنها أتمّت بنجاح عملية الاستحواذ على عشرة عقارات صناعية بريطانية تبلغ مساحتها 660 ألف قدم مربع، من خلال أربع صفقات بسعر إجمالي مقداره 56.7 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ إطلاق أعمالها العقارية الأوروبية عام 2017، استثمرت إنفستكورب ما يقرب من مليار يورو في 80 عقارًا في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.

تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ثلاثة عقارات صناعية متعددة الإيجارات وسبعة عقارات صناعية أخرى ذات إيجار فردي، تقع في بيدفورد ووارينغتون وستون وغيتسهيد وستوكتون أون تيز وكرايستشيرش وأبردين وسكيلميرسديل وكمبرنولد وكانّوك.

بذلك يرتفع عدد الصفقات التي أبرمتها إنفستكورب حتى الآن في سوق العقارات الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة إلى 15، تشمل 53 عقارًا بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.6 مليون قدم مربع. وقد استثمرت إنفستكورب 315 مليون جنيه إسترليني في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الماضية.

في يونيو من هذا العام، استحوذت إنفستكورب أيضًا على المبنيين أنكوردج 1 و2 اللذين يقعان في في سالفورد كيز، مانشستر، ويضمان مكاتب من الدرجة «أ» بمساحة إجمالية تبلغ 149168 قدمًا مربعة.

تعليقاً على ذلك، قالت المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب خلود إبراهيم:» ستصبح العقارات الصناعية في المملكة المتحدة أحد أقوى العناصر المحرّكة للقطاع العقاري ، حيث عجّلت جائحة كوفيد – 19 في التحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والطلب الناتج عن ذلك على المساحات الصناعية. ومع وجود قاعدة متنوعة من المستأجرين وعقارات مؤجرة بنسبة كبيرة، نعتقد أن هذه المحفظة ستواصل امتلاك القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية لمستثمرينا».

من جهته، قال رئيس أسواق الثروات الخاصة في إنفسكورب في الكويت والبحرين محمد السادة:» يسرّنا أن نوسّع من خلال عمليات الاستحواذ هذه محفظتنا من الأصول العقارية ذات القيمة العالية عبر السوق الأوروبية. ويبدو قطاع العقارات الصناعية جاهزاً لأن يصبح إحدى القوى الدافعة لسوق العقارات في المملكة المتحدة، ونحن نعتقد أن محفظتنا في وضع جيد للاستفادة من هذا السوق المزدهر».