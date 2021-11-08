اخبار الخليج – «التربية»: معلمة بحرينية تطلق سينما تربوية لفائدة 582 طالبة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة عراد الابتدائية للبنات فاطمة الغنامي المنصة التربوية الرقمية «سينما عراد»، والتي استفاد منها 582 طالبة حتى الأن، متضمنةً سلسلة متنوعة من الأفلام المرتبطة بمجالات معرفية متنوعة، والتي يتم عرضها بصورة أساسية لتفعيل الفسحة وحصص الاحتياط، للاستثمار الأمثل للوقت في التعلّم والاطلاع على كل ما هو جديد.

وتحظى هذه السينما بإقبال يومي لافت من الطالبات، للاستمتاع بما تضمه من مواد هادفة ضمن عدة أقسام منها: حكواتي عراد ، مناهل المعرفة ، English Club TV ، إفتح يا سمسم، ديوان تراثيات عراد. وتسعى المعلمة إلى تعميم هذا المشروع على مدارس المملكة، باعتباره خطوةً تطويرية في تعليم طلبة المرحلة الابتدائية.

ويأتي ذلك ضمن 3 مبادرات رقمية نوعية للمعلمة، حيث أطلقت كذلك موقعاً إلكترونياً باسم «عالم عراد»، والذي بلغ عدد زواره حتى كتابة هذا الخبر ٨٤٥ زائراً من داخل المدرسة وخارجها، وذلك بهدف إثارة دافعية التعلم، والتشجيع على التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، واحتضان المواهب المدرسية، من خلال أقسام مختلفة منها «الألعاب التعليمية»، و»مكتبتي الرائعة» للغة العربية، وأقسام أخرى تعنى بتفعيل المشاريع وعرض الممارسات المتميزة، مما انعكس بشكل إيجابي واضح على التطور الشخصي للطالبات.

كما تنفذ المعلمة مشروعاً رقمياً باللغة الإنجليزية بعنوان»جنة عراد للقراءة»، والذي استفاد منه ٥٨٥ طالبة حتى الآن، وهو عبارة عن مكتبة رقمية تحوي العديد من القصص المرئية والمسموعة الهادفة إلى تنمية المهارات الأساسية المتعلقة بالقراءة ورفع كفاءة المتعلِّم فيها، فضلاً عن المساعدة على اكتساب حصيلة ثرية من المفردات والتراكيب اللغوية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالقراءة، فكانت النتائج ايجابية على صعيد غرس حب القراءة بهذه اللغة العالمية وتطور التحصيل الدراسي فيها.

ويندرج ذلك ضمن جهود الكوادر البحرينية الكفؤة في توظيف التكنولوجيا وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، كثمرة من ثمار مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وبرنامج التمكين الرقمي في التعليم.