محمد بن مسعود - الدمام - أطعمة تنظم مستويات الجلوكوز في الدم وتقلل مقاومة الأنسولين في البنكرياس وتمنع ارتفاع السكر في الدم

تتبادر إلى الذهن كلمتان عند الحديث عن مرض السكري من النوع 2: مقاومة الأنسولين. تحدث مقاومة الأنسولين عندما تتوقف خلاياك عن الاستجابة لهرمون يسمى الأنسولين ، والذي يرسل إشارات للخلايا لسحب الجلوكوز من مجرى الدم واستخدامه كوقود للطاقة.

إن وجود مقاومة عالية للأنسولين يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري والسكري من النوع 2 ومجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان.

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اليوم ، سنستكشف أفضل 13 نوعًا من الأطعمة لعكس مقاومة الأنسولين. تأكد من المشاهدة حتى النهاية للتعرف على مجموعة متنوعة من الأطعمة التي يمكنك تناولها للمساعدة في تحسين حساسية الأنسولين. لذا ، إذا كنت مستعدًا ، فلنبدأ في ذلك.

رقم 1 – الأفوكادو

كونه مصدرًا غنيًا للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة ، يحتوي الأفوكادو على جزيء دهني يسمى أفوكاتين ب (أفوب). يساعد هذا الجزيء في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين في البنكرياس.

خدر 2 – خل التفاح

يمكن أن يساعد هذا الطعام المخمر المذهل في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

في إحدى الدراسات ، أبلغ المشاركون الذين شربوا ما يعادل ملعقة كبيرة من خل التفاح قبل الوجبة عن زيادة بنسبة 34٪ في حساسية الأنسولين.

وفقًا للباحثين ، فإن وجود حمض الأسيتيك ، الموجود بشكل شائع في منتجات الخل ، مسؤول عن فعاليته كغذاء مضاد لمرض السكر.

رقم 3 – الشاي الأسود والأخضر

الشاي غني بالبوليفينول ، وهي مركبات طبيعية لها فوائد صحية ، مثل تقليل الالتهاب والمساعدة في مكافحة السرطان.

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لقد وجدت العديد من الدراسات أن البوليفينول الموجود في الشاي الأسود والأخضر يشجع على إفراز الأنسولين بشكل صحي ، بينما يقلل أيضًا من مستويات السكر في الدم.

هذا لأن أنواع الشاي هذه تحتوي على مركب طبيعي يسمى epigallocatechin gallate (EGCG) ، والذي وجد أنه يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم.

اشرب كوبًا من الشاي بعد وجبتك للمساعدة في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

رقم 4 – مكسرات

تحتوي المكسرات على القليل جدًا من الكربوهيدرات أو لا تحتوي على كربوهيدرات ، مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم. تم العثور على هذه الأطعمة كثيفة الطاقة لتكون فعالة في الحد من مقاومة الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم. في المرة القادمة التي تشعر فيها بالجوع ، تناول وجبة خفيفة من بعض المكسرات بدلاً من البسكويت أو رقائق البطاطس.

رقم 5 – براعم البروكلي

هذه الخضار الخضراء المغذية غنية بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية المهمة التي تفعل المعجزات لإدارة مستويات السكر في الدم.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية لتغذية علوم الغذاء أن براعم البروكلي كانت قادرة على تحسين حساسية الأنسولين لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2.

علاوة على ذلك ، وجد فريق من الباحثين أن مادة السلفورافان ، وهو مركب طبيعي موجود في براعم البروكلي ، يمكن أن يساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

رقم 6 – بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا إضافة رائعة للعديد من الوصفات الصحية بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم. تمتلئ بذور الشيا بالألياف والكالسيوم والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم. وجدت العديد من الدراسات أن تناول بذور الشيا يمكن أن يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

رقم 7 – الثوم

يأتي هذا المطبخ الأساسي مع الكثير من الفوائد المثيرة للاهتمام للصحة. يحتوي الثوم على مادة الأليسين وهو مضاد طبيعي للالتهابات.

تشير التقارير إلى أن إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي يمكن أن يخفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، وهو مستوى السكر في الدم عندما لا تأكل. وجدت دراسات أخرى أن الثوم يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

رقم 8 – سبانخ

على غرار الخضار الورقية الخضراء الأخرى ، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية مثل المغنيسيوم وفيتامين أ. تم العثور على هذه العناصر الغذائية للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم. إن تناول وجبة واحدة على الأقل من الخضر الورقية يوميًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

رقم 9 – العنب البري

تحتوي هذه التوت على الكثير من الألياف الغذائية وتحتوي على أعلى تركيزات الأنثوسيانين. يحتوي الأنثوسيانين على خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد أيضًا في إبطاء عملية الهضم. وجدت إحدى الدراسات أن إضافة 22.5 جرام من التوت الأزرق إلى العصائر يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ومنع ارتفاع السكر في الدم.

رقم 10 – الكركم

الكركمين هو مركب نشط في الكركم له العديد من الفوائد الصحية. لقد وجدت العديد من الدراسات أن الكركمين يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

رقم 11 – قرفة

تم الترويج للقرفة لفوائدها الصحية المذهلة منذ العصور القديمة. تقلل القرفة من مقاومة الأنسولين من خلال مساعدة مستقبلات الجلوكوز في خلايا العضلات على أن تصبح متاحة أكثر.

وجد التحليل التلوي لعشر دراسات أن تناول القرفة أدى إلى انخفاض كبير في الجلوكوز والكوليسترول الكلي و LDL والدهون الثلاثية (الدهون في الدم).

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أفضل نوع من القرفة تضيفه إلى نظامك الغذائي هو السيلان ، لأنه يوفر جميع خصائص القرفة المعززة للصحة ولكن بدون الكومارين ، وهو مادة سامة للإنسان.

رقم 12 – أوميغا 3

تم العثور على أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل لتحسين حساسية الأنسولين بين الأفراد الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل السمنة أو مرض السكري من النوع 2.

رقم 13- بذور الحلبة

ارتبط استخدام بذور الحلبة ، سواء كانت مخبوزة في الخبز أو تؤكل ككل ، بانخفاض مقاومة الأنسولين وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

ها أنت ذا! أفضل 13 نوعًا من الأطعمة التي يمكنك تناولها لعكس مقاومة الأنسولين.

لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأطعمة ، جرب الصيام المتقطع بين الحين والآخر وتأكد من ممارسة بعض أشكال التمارين البدنية التي تستمتع بها يوميًا.

في حين أن حساسية الأنسولين تتناقص مع تقدم العمر ، فإن القوى الدافعة وراء مقاومة الأنسولين تشمل الدهون الزائدة في البطن ، وقلة ممارسة الرياضة ، والتدخين ، وقلة النوم ، والتعرض للمبيدات الحشرية.

المصدر: ديلي هيلث