“بايدن” يُعلق على محاولة اغتيال “الكاظمي”: أشعر بالارتياح بعدم إصابته بأذى

محمد بن مسعود - الدمام - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الليلة الماضية، حيث وصف الهجوم على منزل الكاظمي بالعمل الإرهابي

وعبر ” بايدن” عن إدانته الشديدة للهجوم مؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبيه- وفقاً لـ” سبوتنيك”_.

وأضاف بايدن في البيان: “أشعر بالارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء بأذى، ويجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي على الدولة العراقية”.

وتابع “أصدرت تعليماتي إلى فريق الأمن القومي الخاص بي لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية أثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم وتحديد المسؤولين عنه”.

وأشاد بايدن بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى الهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية في البلاد، في أعقاب الهجوم.