مجهولون يضرمون النار في عدد من خيام المعتصمين وسط بغداد

محمد بن مسعود - الدمام - أضرم مجهولون النار في عدد من خيام المعتصمين وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب إعلام محلي.

ونقلت “السومرية نيوز” عن مصدر أمني لم تسمه، أن النيران اندلعت مساء أمس الأحد في عدد من خيام المعتصمين قرب بوابة جسر المعلق.

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ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن الجهة التي تقف خلف حرق خيام المتظاهرين، الذين ينظمون منذ أيام اعتصامات رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء حادث حرق الخيام، بعد ضجة واسعة شهدها العراق على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد فجر الأحد.

واندلع مواجهات الجمعة الماضية بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية ما أسفر عن إصابة 125 من بينهم 27 من عناصر الأمن، وفق ما أفادت به وزارة الصحة العراقية.