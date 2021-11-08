حوار مع مؤسس تطبيق حلول – اجعل حياتك افضل

محمد بن مسعود - الدمام - نبذة عن احمد كرزون؟

انا مدير شركة كونسلت برو Consult Pro، وهي شركة استشارية، ومنتجاتها تطبيق حلول Hulool وتطبيق Hulool Supplier ، وهم تطبيقين لربط مستخدمي التطبيق بمزودي الخدمات المنزلية مثل الصيانة والتنظيفات. مؤهلاتي الدراسية: حصلت على شهادة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين سنة 1992، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “ستراثكلايد” سنة 2010. خبراتي العملية تفوق 25 سنة الى الآن بين الهندسة والإدارة. بدأت العمل أولاً في مجال الهندسة في قطاعات البناء والتكييف المركزي في المباني ثم اشتغلت مع شركة “بكتل العالمية” في انشاء الخط الخامس في ألبا ثم توظفت في شركة ألبا كمهندس، ثم توجهت الى مجال العقار والمجال الإداري وبالتحديد تطوير العقار وإدارة المرافق في شركات تعمير وإدامة، ثم عملت كمدير استشاري لدى شركة (ارنست اند يونغ) وحالياً اعمل كمدير شركة كونسلت برو التي تملك تطبيق Hulool و Hulool Supplier.

كيف بدأت في العمل الحر؟

بدأت الفكرة تتبلور قبل 4 سنوات تقريبا، حينئذ كان نقص شديد في هذا المجال – مجال تطبيق يجمع طالب الخدمات مع مزود الخدمات، أما الآن توجد بعض التطبيقات او بدائل عن تطبيق حلول، ولكن في حينه لم يكن، وكان لدي الدافع لخدمة الناس والمجال التجاري ايضاً، فبدأت في العمل الحر.

لماذا اخترت هذا التوجه؟ وما الدوافع التي ادت الى هذا التوجه؟

توجهي الى الاعمال الحرة اولاً لتوظيف خبرتي في السنوات الماضية في شيء يفيد المجتمع والبلد وايضاُ ممارسة العمل وتطوير ذاتي بشكل أكبر، هذا أفضل من كتمان مثل هذه الخبرات او ابقائها دون جدوى. كذلك مع مشاكل التوظيف بين حين واخر، أدت الى هذا التوجه. أما توجهي لتطبيق حلول دون غيره من الأفكار فهو لأنه شيء يحتاجه المجتمع ولم يكن يوجد منافسين في وقته، وحتى في الوقت الراهن هناك نقص في مثل هذا التطبيق، كذلك ولدي الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه التطبيقات.

هل تنصح الشباب بأن يتجهوا للأعمال الحرة؟

الخبرة والعلم ضروريان، فلا انصح من هو هاوي أو مبتدئ ان يدخل في مجالات لا يعرفها، انما انصح أن يكتسب الخبرة الكافية قبل أن يتجه الى الأعمال الحرة – وليس كل من يبدأ عمل حر ينجع فيه، لذا انصح اكتساب الخبرة والعلم والدراسة المعمقة للفكرة قبل البداية بالعمل الحر.

كيف تثمن سوق العمل البحريني كونك رجل اعمال صاعد؟

هناك مجالات كثيرة لتطوير سوق العمل، ويجب على من لديه خبرة وكفاءة أن يطور سوق العمل لمصلحة الدولة والمجتمع ولمصلحته شخصياً.

من وجهة نظرك ماهي العوامل التي تؤثر على نجاح المشاريع التجارية؟

كما ذكرت سابقا الفكرة نفسها والعلم اساسيان لنجاح أي مشروع، ولكنه ليس ذلك فقط، بل ويجب عمل دراسة سوقية كاملة وبحث شامل لمعرفة الطلب والعرض ودراسة جدوى المشروع. كذلك يجب على صاحب المشروع ان يؤمن رأس المال فهو الاساس في طريقة عرض المشروع ذاته قد تقدمه فأفضل حال او تعرض صاحب المشروع للضغط المادي مما قد يؤثر على جودة المشروع نفسه مثل تقنيات ادوات العمل ونفقات التسويق وغيرها. كذلك يجب اتباع استراتيجية تسويقية والليونة الى تغيير هذه الاستراتيجية الى اتجاه آخر إذا لزم الأمر حتى النجاح. كما توجد عوامل نفسية يجب أن تكون من سمات صاحب المشروع، مثل المثابرة وتحمل الفشل والقدرة على العمل تحت الضغوطات واخذ الموضوع بجدية، وأن يعيش صاحب المشروع والقائمين عليه حياتهم تحت سقف متطلبات العمل.

ما هو هدف الشركة والام تطمح بوصوله؟

هدف شركة حلول هو (اجعل حياتك أفضل)، ونهدف ان يتم استخدام تطبيق حلول في طلب الصيانة والخدمات كما حال تطبيقات اخرى لطلب الطعام وسيارات الاجرة والى آخره. واتمنى ان يبلغ وصول المشروع الى الشهرة بين المجتمع ليسهل حياة كل من يحتاج الى الخدمات المتوفرة ولم يجد الشخص المناسب الذي يوفر له الخدمة.

ماهي العوائق التي واجهتك في بداية مشوارك؟

اهم عائق هو عدم وجود رأس المال الكافي، وهو اهم بند في بداية اي مشروع. والعائق الاخر هو عدم تقبل الكثير للفكرة، لأنه تطبيق فريد من نوعه ولم يتعود الناس استخدام التطبيقات لطلب الخدمات. كذلك انه لم يكن شبيه لهذا المشروع فكانت المباشرة فيه مخاطرة كبيرة لان لا يمكننا مقارنته بآخر فلا نعلم هل سينجح او لا، قلة الوقت كذلك وكثرة المتطلبات التقنية ونقص العمالة المناسبة والمؤهلة في هذا المجال.

هل لديك افكار جديدة تطمح لها في المستقبل؟

طبعاً كل من لديه مشروع يعلم بأنه سينبع منه افكار جديدة، ولكن اتحفظ على ذكر خاصتي لحفظ الحقوق الفكرية، كما ان هذا المشروع ان ينجح فستليه مشاريع اخرى اتمنى ان تنجح كذلك، الافكار تأتي عندما يجد الشخص حاجة الناس يستطيع تغطيتها ويستطيع أن يتميز فيها.

ما هي الطريقة الصحيحة لرجل اعمال ناجح في اتخاذ القرار؟

ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة، طرق مختلفة على حسب الظرف وحسب اسلوب صاحب المشروع او رجل الاعمال نفسه، فمثلاً هناك رجال اعمال يتخذون قراراتهم بسرعة وباستعمال خبراتهم السابقة واخرين يتخذون القرارات بعد دراسات معمقة وتعيين مستشارين ومجموعات تسويقية وتقنية – فهناك اساليب مختلفة في اتخاذ القرارات بالنسبة لرجال الاعمال.

كيف يفيد تطبيق حلول المجتمع؟

اولا سأتكلم عن تطبيق “Hulool” هو تطبيق للزبائن، فيه يمكنهم ان يختاروا مقدم الخدمة ويستطيعون طلب خدماتهم عن طريق التطبيق، عكس السابق من يحتاج الى خدمة يستعين بصديق من اجل البحث عن مزود خدمة وقد لا يكون مزود الخدمة مؤهلاً بشكل صحيح، أما التطبيق يضمن لك الخدمة من المقاولين المؤهلين لذلك. بالنسبة لتطبيق “Hulool Supplier” فهو لمزود الخدمة، يفيدهم في ايجاد طلبات العمل ويضمن لهم المدخول في الوقت المناسب من الخدمات المنجزة ويساعدهم على توسيع مجال خدماتهم، فهذان التطبيقات يفيدان المجتمع لجعل حياتهم اسهل.

هل ترى اقبال واهتمام المجتمع على هذا النوع من التطبيقات؟

حسب نظرتي نعم هناك اقبال واقبال متزايد كما هو في التطبيقات الأخرى، ولكن التطبيق حاليا يعتبر حديث لم يصل لجميع فئات المجتمع، لذلك حتى الان الناس تستخدم الطرق التقليدية، لعله يحتاج الى اضافات وتكثيف التسويق له وتوضيح مزاياه، ولكن سيأتي اليوم الذي سيتوجه الناس الى عالم التطبيقات بجميع الاشكال والخصائص.

من منظورك كرجل اعمال ناجح، هل انشاء المشاريع والضغوطات التي واجهتها يتناسب للسيدات؟

برأيي لا ارى مانع أن تكون السيدات رائدات اعمال، وانشاء مشاريع تطبيقات كهذه.

كيف ترى دعم تمكين والشركات الاخرى للمشاريع الشبابية؟

طبعاً تمكين هي اهم داعم لهذه المشاريع في البحرين وأتمنى لهم التوفيق، وكذلك لبنك البحرين للتنمية الذي ايضاً يساهم في دعم وتطوير المشاريع، ويوجد داعمين اخرين مثل الحاضنات ومسابقات تشجيعية برعاية المسؤولين وفقهم الله. وارى دعمهم ضروري في المشاريع المميزة، وأعني بذلك أنه إذا وجد مشروع بفكرة جديدة او بفكرة قديمة مع أسلوب جديد، فانصح بدعم وتطوير هذه المشاريع على الأخص، واعطائها أهمية أكثر من الافكار المتكررة، وليس هذا تقليل من شأن الأفكار المتكررة، ولكن الافكار الجديدة لها امكانية نجاح أكبر مع مراعاة عامل المخاطرة، واتمنى من الداعمين ان يخرجوا هذه المشاريع والابداعات للدول الاخرى لتصبح عالمية مما يفيد اقتصاد بلادنا الغالية.

هل الشهادة الجامعية تؤثر بشكل كبير على ريادة الاعمال؟

سؤال معقد نوعا ما لان كثير من رواد الاعمال ليس لديهم شهادة جامعية، اما السؤال هل الشهادة الجامعية ضرورية فلا، اما هل هي تفيد نعم تفيد كثيراً وكما ذكرت من عوامل نجاح المشروع هو العلم، العلم يأتي من الشهادات والخبرة وتأتي بالممارسة، وللفائدة القصوى من جميع النواحي فعليه اقتناء العلم عبر الشهادة الجامعية والخبرات العملية معاً.