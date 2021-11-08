محمد بن مسعود - الدمام - استقالة مرتقبة للحكومة وعفو شامل تمهيدا لمصالحة

كشفت مصادر حكومية عن استقالة مرتقبة للحكومة خلال الاسبوع الجاري، بعد صدور قرار عفو شامل، ضمن خطوات التهيئة لمصالحة شاملة في الساحة السياسية والشعبية، وانفراج المشهد السياسي المتأزم بين مختلف الاطراف والاحزاب.

وقالت صحيفة “النهار” الكويتية، مساء السبت: إن “الحكومة ارتأت تقديم استقالتها؛ قطعاً لكل محاولات استمرار القطيعة مع مجلس الأمة (البرلمان)”. مشيرة إلى أن “هذه الخطوة متوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة”.

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مضيفة: “تأتي هذه الخطوة في سياق تهيئة الساحة السياسية والشعبية لصدور العفو الاميري المرتقب عن بعض المعارضين تمهيدا لفك الازمة المحتدمة بين الحكومة والبرلمان وشيوع أجواء المصالحة”.

ويوم الخميس، تسلَّم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح ضوابط وشروط العفو الأميري المرتقب، ما يشير إلى قرب انفراج المشهد السياسي بالدولة الخليجية.

وفقا لوكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) فإن “التقرير الأول يشمل ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم اميري بالعفو”.

يُنظر إلى العفو المرتقب بعد تسلم امير الكويت تقرير وزارة الداخلية بضوابط وشروط العفو، على أنه تتويج لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كان من اثاره القطيعة بين المجلس والحكومة.

وتأمل الحكومة أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.

يشار إلى أن امير الكويت افتتح في 26 أكتوبر الماضي، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، بالتزامن مع دعوته إلى الحوار لحلحلة الازمة السياسية بين المجلس والحكومة التي خلفت تداعيات اقتصادية.

