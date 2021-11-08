ما حٌكم عدم الرد على اتصال الوالدين وهل يعتبر من العقوق؟.. الشيخ “الخثلان” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح رئيس الجمعية الفقهية الدكتور سعد الخثلان حكم عدم الرد على اتصال الوالدين وهل يعتبر نوع من أنواع العقوق لهما.

وقال فى مقطع فيديو نشر عبر موقع “تويتر”، إنه لا يجوز عدم الرد على اتصال الوالدين لأن ذلك يعتبر من العقوق.

وأبان أن هناك حلين لعدم الوقوع في ذنب العقوق، أما الأول فهو أن يبلغ والديه بأنه سوف يتصل بهما فيما بعد، إذا كان الوالدين يتصلان لأمر غير ضروري.

وأكد أنه أما إذا كان الأمر ضروريا فعليه أن يستمع لهما ولا يؤجل الاتصال.