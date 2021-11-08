مصدر مطلع: الحكومة الكويتية تعتزم إلغاء فحص “PCR” للقادمين إليها.. ولكن بشرط

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشف مصدر مسؤول بالحكومة الكويتية النقاب عن أن التطعيم بالجرعة الثالثة مطلب ملح لمواجهة احتمال زيادة عدد المصابين، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستمنح اللقاحات للذين تطعموا قبل 5 أو 6 أشهر بالجرعة الثانية

وأكد المصدر لـ “القبس” أنه من الوارد إلغاء فحص الـ pcr عن المحصنين القادمين للبلاد، لكن ذلك لن يتم في الفترة الحالية، والأمر قيد الدراسة.

وأشار إلى أن العودة للدوام الطبيعي في المدارس كما كان في السابق قبل ظهور الوباء لا تزال تحت التقييم والدراسة، فالأوضاع الوبائية لم ينته خطرها حتى الآن، ويجب عدم التهاون في الاشتراطات الصحية، فأغلبية دول العالم لم تلغ الـpcr ولم تفتح المدارس كالمعتاد، مشددا على أن هذه الخطوات يجب التريث فيها.