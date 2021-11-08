بالفيديو.. رجل يعنف سيدة في المدينة.. و«العنف الأسري» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - ناشد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة التدخل بعد انتشار مقطع فيديو لرجل يعنف سيدة في أحد شوارع المملكة في وضح النهار؛ حيث تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدات المواطنين.

وقال الحساب الرسمي للعنف الأسري عبر موقع «تويتر» ردًا على مقطع الفيديو: «أختي الكريمة.. نحن متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وطالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على الرجل وإنزال عليه عقوبة مشددة بعد طريقة تعامله غير الآدمية مع أحد السيدات؛ حيث لم يتم الكشف عن صلة القرابة بينهما.

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