بالفيديو.. الإطاحة بوافدين يديرون معملاً لتصنيع الخمور بوسط الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، الأحد، الإطاحة بعمالة وافدة، يديرون معملاً متكاملاً لتصنيع الخمور، وذلك في أحد الأحياء السكينة بوسط الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض مقطع فيديو، يوثق لحظة ضبط المعمل المذكور، مشيرًا إلى أن الحملة التي ضبطته ضمت 11 جهة حكوميّة.

وقال إن المراقبين اكتشفوا 20 برميلًا كانت جاهزة للتوزيع، مشيرًا إلى المعمل يفتقر إلى أدنى درجات النظافة، بالإضافة إلى إحباط ترويج عبوات جاهزة على هيئة زجاجات مياه.

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