مزاد علني لبيع «بضائع منوعة» في جمرك ميناء جدة.. 6 شروط للدخول

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والجمارك والضريبة، الأحد، عن إقامة مزاد علني لبيع «بضائع منوعة» في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في «تويتر»، أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 16 نوفمبر 2021م، في تمام الساعة الرابع مساء.

وأضافت أنه على الراغبين في دخول المزاد الالتزام بالضوابط والاشتراطات التالية:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

- إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة من الميناء خلال 5 أيام.

- سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

- يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد.

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