محمد بن مسعود - الدمام - فلكي يمني : يكشف هذا ماسيحدث ابتداء من اليوم الاثنين في جميع المحافظات اليمنية وستشمل مرتفعات مناطق عسير وجيزان بالسعودية

كشف فلكي يمني عن توقعات الطقس ليوم غد الاثنين ، في اجزاء واسعة من اليمن .

وقال الخبير الفلكي الدكتور إبراهيم الكبسي، في بلاغ صحفي رصده اليمن السعيد، أنه بعد مشيئة الله تعالى، يتوقع يوم غد الإثنين ولليوم الثاني على التوالي تشكل سحب بعد فترة الظهيرة على مناطق المرتفعات الشمالية الغربية والغربية الممتدة من مناطق غرب محافظة صعدة مرورا بمحافظة حجة وغرب محافظة عمران وغربي محافظتي صنعاء وذمار وعلى محافظة المحويت وصولا لمحافظة ريمة وشمال غرب محافظة إب والسهول التهامية المحاذية لها.

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وتابع : قد تكون هذه السحب ممطرة على أجزاء محدودة من هذه المناطق والتي يتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة في الغالب بسبب ضعف الشروط الجوية اللازمة لحدوث تشكيلات سحابية قوية.

وأوضح هذه الحالات اعتيادية وتحدث كل عام في هذا الوقت وكذلك خلال الثلث الأخير من شهر نوفمبر بسبب حدوث نزولات للتيار النفاث الرطب الذي ينشط على شبه الجزيرة العربية جالبا لها أمطارا غزيرة موسمية في هذا الوقت من كل عام والتي تمتد أحيانا إلى مرتفعات مناطق عسير وجيزان وصولا للمرتفعات الشمالية الغربية من بلادنا.

وأضاف: بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة الصغرى فيتوقع انخفاض حاد لدرجات الحرارة الصغرى ابتداء من يوم 11 نوفمبر وحتى منتصف شهر نوفمبر حيث يتوقع أن تهبط درجات الحرارة الصغرى على مناطق في محافظات ذمار وصنعاء وصعدة وعمران والبيضاء وشمال محافظتي إب والضالع وغربي الجوف ومرتفعات غرب مأرب ومرتفعات شمالي محافظة لحج وشرقي تعز لتتراوح ما بين ١ و ٤ درجات مئوية.

كما نبه الخبير الفلكي الدكتور ابراهيم الكبسي على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات من احتمالية حدوث صقيع على هذه المناطق.