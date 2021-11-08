محمد بن مسعود - الدمام - خضار يعالج التهاب المفاصل والروماتيزم ويحمي من هشاشة العظام ويساعد على تنظيم وإبطاء امتصاص السكر في الدم

قالت أخصائية التغذية ناتاليا كروغلوفا إنه من الممكن دعم ومساعدة جهاز المناعة بشكل إضافي خلال موسم البرد وانتشار وباء كورونا من خلال استهلاك الطماطم.

أشارت إلى أن الطماطم هي جزء من العديد من الأطباق في القوائم اليومية وهي مفيدة ليس فقط لتحسين مذاق الطعام، ولكن أيضًا لجعله أكثر فائدة وصحة.

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ولفتت إلى أن الطماطم تحتوي على عدد من المواد القيمة والمفيدة للجسم بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية القادرة على تنشيط الخلايا المناعية.

وأضافت كروغلوفا:” تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي ومهم للبشر. فهو يحمي الجسم من الشوارد الحرة التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. والليكوبين ينشط خلايا الدفاع المناعي”

تم العثور على معظم مضادات الأكسدة في الطماطم المنتجة في المناطق الجنوبية والتي لها لون مشبع ورائحة مميزة.

واستطردت حديثها قائلة: “بفضل تركيبتها الفريدة، تعتبر الطماطم مفيدة للعينين والجلد والشعر والأظافر. وتحتوي الطماطم على فيتامين سي، وهي غنية بالألياف الغذائية، وبيتا كاروتين – هو فيتامين أ. الذي يلعب دورا هاما في المحافظة على البشرة والشعر والأظافر والبصر في حالة جيدة”.

فوائد الطماطم

محاربة السرطان

أثبتت الأبحاث أن الطماطم والعناصر الغذائية التي تحتويها لديها القدرة على محاربة العديد من أنواع السرطان مثل:. سرطانات الجهاز الهضمي والرئتين والبروستاتا.

وذلك لاحتوائه على مستويات عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تسمى اللايكوبين. والتي تتركز في قشرة الطماطم مما يعطي الطماطم اللون الأحمر بالإضافة إلى احتوائها على فيتامينات أ وج.

فقدان الوزن

من خلال تضمين الطماطم في وجباتك ونظامك الغذائي اليومي سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع وملء معدتك دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية أو الدهون.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء ومنخفض في السعرات الحرارية، لذلك سيكون طعامك المثالي لأنظمة إنقاص الوزن.

الوقاية من هشاشة العظام

تحتوي الطماطم على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ك وفيتامين ج والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على سلامة العظام وقوتها ونموها وتجديد خلاياها.

من هذه النقطة يأتي دور الطماطم في الوقاية من هشاشة العظام.

تقليل التهاب المفاصل

تحتوي الطماطم على كميات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بمضادات الالتهاب وخاصة التهاب المفاصل والروماتيزم.

لذلك يمكن أن تلعب الطماطم دورًا رئيسيًا في تخفيف هذه الالتهابات والآلام المزمنة المصاحبة لها.

السيطرة على مرض السكري

تعتبر الطماطم جزءًا مهمًا من النظام الغذائي لمرضى السكر لأنها غنية بالحديد وفيتامين ج وفيتامين هـ، مما يساعد في تخفيف أعراض مرض السكري.

تم العثور أيضًا على الليكوبين في الطماطم. إلى جانب المركبات الأخرى للمساعدة في تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي لدى مرضى السكري.

تعتبر الطماطم مصدرًا عاليًا للألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم وإبطاء امتصاص السكر في الدم.