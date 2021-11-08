محمد بن مسعود - الدمام - دقت ساعة الصفر.. تحشيدات عسكرية وقبلية ضخمة لبدء معركة كبرى وفاصلة

كشفت مصادر محلية وعسكرية، اليوم الاحد، عن تحشيدات عسكرية وقبلية ضخمة، تشهدها محافظة شبوة، استعدادا لانطلاق ساعة الصفر وبدء معركة جديدة لدحر الحوثيين.

وذكرت المصادر، بأن تعزيزات عسكرية من قوات العمالقة وحراس الجمهورية، وصلت إلى المحافظة، استعداداً لخوض معركة فاصلة للخلاص من قوات الحوثي واستعادة مديريات عسيلان وعين وبيحان، والالتحام مع أبطال الجيش اليمني في محافظة مارب.

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وأشارت المصادر إلى أن مديريات نصاب وحبان ومرخة العليا، شهدت اجتماعات ولقاءات قبلية حضرتها شخصيات بارزة من الوسط الاجتماعي والقبلي والعسكري والسياسي وأعضاء مجلس نواب وشورى، للتحضير والاستعداد لبدء معركة جديدة ضد الحوثيين.

يأتي ذلك فيما عقد أمس السبت، اجتماع قبلي موسع لعدد من قبائل المحافظة في مديرية “نصاب”، في إطار التداعي القبلي والاجتماعي والعسكري لأبناء المحافظة، جرى خلاله الاتفاق على عقد لقاء جامع لأبناء المحافظة من أجل التنسيق والتجهيز للمرحلة المقبلة، من أجل خدمة الجميع، واستعادة شبوة من قوات الحوثي.