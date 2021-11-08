محمد بن مسعود - الدمام - إعلامي في قناة الجزيرة: ما يحدث في مأرب عارٌ على الأمة والجيوش

قال الكاتب والإعلامي السوري، الدكتور أحمد موفق زيدان، إن ما يجري في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، من اعتداء وحشي، عار على الأمة الإسلامية والجيش العربية.

وأضاف “زيدان” و هو مدير مكتب قناة الجزيرة في باكستان

قد يهمك ايضاً

‏‏ما يجري في ⁧ مأرب⁩ عارٌ على أمة لم تستطع الوقوف بوجه قوات الحوثي، عارٌ على جيوش تنتظر حتفها على أيدي الشركة الهندية بنسختها الإيرانية، بالأمس حكمت باسم لندن واليوم باسم طهران.

واختتم الإعلامي السوري بالقول: “‏مغول العصر لن يوفروا أحداً، إن فرطتم باليمن⁩، ‏واجب العلماء إعلان نفير عام فماذا بقي للإنتظار؟”.