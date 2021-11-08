محمد بن مسعود - الدمام - رغم تقدمهم.. هل يستطيع الحوثيين إسقاط مدينة مأرب..؟ وكالة دولية تجيب

تواجه محافظة مأرب وسط اليمن، هجمات مكثفة من قبل قوات الحوثي، هي الأعنف منذ مطلع العام الجاري، في مسعى للقوات المدعومة من إيران، للسيطرة على هذه المحافظة الاستراتيجية.

ومع استمرار تقدم قوات الحوثي ميدانيا، استبعد مصدر عسكري حكومي إسقاط مدينة مأرب الحيوية في يد القوات الحوثية.

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وتحوي المدينة أكثر من مليوني نازح، فيما شهدت خلال السنوات الماضية تنمية نسبية غير معهودة منذ عقود.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المصدر الذي لم تُسميه قوله، إن “مدينة مأرب محمية بأبنائها ومقاتليها”، مؤكدا أن “إسقاط مدينة مأرب أو حقولها النفطية أمر مستبعد تماما”.

وأردف: “صحيح تقدم الحوثيون في عدة مديريات، لكن مدينة مأرب وحقول النفط محاطة بتحصينات دفاعية كبيرة عصية على الحوثيين”.

وتابع: “في حال أراد الحوثيون السيطرة على حقول النفط، فالأمر يستوجب منهم الدخول في صحراء مكشوفة، ما سيجعلهم فريسة سهلة لقوات الحكومة وطيران التحالف، ما يجعل تقدمهم مستبعدا، غير المناطق الجبلية التي سيطروا عليها كونهم لديهم خبرة في القتال عبر الجبال والتلال، التي يوجد فيها تحصينات”.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب بهدف بسط نفوذهم عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، فضلا عن تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالكهرباء.