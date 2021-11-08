محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : تهديد شديد اللهجة من الحوثيين بشأن اجتياح مأرب.. ”سيرتفع صراخهم قريبًا”

توعدت قوات الحوثي، مساء الأحد، باجتياح مدينة مأرب، وذلك بعد تصريح محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة والذي أكد فيه أن “القواتت لن تدخل مأرب حتى لو خرج حسين الحوثي من قبره”.

وأثار تصريح اللواء سلطان العرادة، غضب قوات الحوثي ، ما دفع قيادات الجماعة للخروج ببيانات شديدة اللهجة تتوعد فيها باجتياح مدينة مأرب في أقرب وقت ممكن.

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وتوعد عبد الملك العجري، عضو المكتب السياسي لقوات الحوثي، الحكومة الشرعية بالحرب، وقال متوعدا “سيرتفع صراخهم قريبا”.

وأضاف القيادي الحوثي في تغريدة عبر تويتر بالقوا: “بعد أن تقدمنا بمبادرة مأرب وسحبنا البساط من تحت اقدامهم وعذر البعد الانساني لمارب،انكشف ان المطلوب مآرب اخرى لا علاقة لها بالملف الانساني ولا بالسلام بقدر ما هي ادارة للحرب بطريقة اخرى.

مشيرا إلى أن القوات الحوثية لن تقف بعد الآن، وستواصل هجماتها العسكرية حتى إسقاط مدينة مأرب من قبضة الحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق، اعتبر حسين العزي الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة قوات الحوثي، تصريح اللواء سلطان العرادة، تطاول على المؤسس الأول للقواتت حسين الحوثي.

وكتب القيادي الحوثي في تغريدة عبر تويتر: “أبلغوا المدعو سلطان العرادة بأن حسين الحوثي صنع رجالاً يقولون له : نم قرير العين ، وكفيت القوم ، ولذلك لا يحتاج لأن يقوم من قبره” .

وأضاف القيادي الحوثي بالقول: “نعم .. علينا وحدنا تأديب المتطاولين والجواب ماتراه لا ما تسمعه”، في إشارة إلى أن رد القواتت على اللواء العرادة سيكون في ميدان المعركة بمأرب.

وتتواصل ردود الفعل الغاضبة من قبل قوات الحوثي، على تصريح محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الذي قال فيه “إن القواتت لن تدخل مأرب حتى لو خرج حسين الحوثي قبره”.