بايدن يصف انتخابات نيكاراغوا بـ"الصورية"

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا، حيث وصفها بأنها “صورية” ، وذلك بعد تأكيد فوز دانييل أورتيغا على منافسيه.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البيت الأبيض بيانا قال فيه بايدن إن “انتخابات نيكاراغوا صورية، ما دبره رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو اليوم كان انتخابات غير حرة ولا نزيهة، وبالتأكيد ليست ديمقراطية”.

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واتهم بايدن في بيانه نظام أورتيغا بتزوير النتيجة قبل وقت طويل من انعقاد الانتخابات، كما اتهمه بسجن 39 شخصية معارضة، بما في ذلك سبعة من المرشحين للرئاسة في الأشهر الأخيرة ومنع الأحزاب السياسية.

وانتقد بايدن زعيم نيكاراغوا لقمعه وتخويفه وسائل الإعلام المستقلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في نيكاراغوا، بريندا روتشا، إن التصريحات بأن الانتخابات في نيكاراغوا غير حرة وغير نزيهة، ولذلك لن يتم الاعتراف بها، إلى جانب التهديد بتوسيع العقوبات من طرف الولايات المتحدة، لم تعرقل التحضير وإجراء الانتخابات في 7 نوفمبر / تشرين الثاني.

وأوضحت روتشا لوكالة سبوتنيك: إن “العملية الانتخابية ملك المواطنين وتخضع لهم، القانون يطالبنا بتأسيسها بمشاركة جميع الأحزاب السياسية، وهذا ما ننتهج به السيادة والاستقلال وتقرير المصير منصوص عليها في الدستور الذي نقوم بحمايته”.

وأضافت روتشا، أن عملية التصويت في بلادها تجري بهدوء ومع إقبال كبير، وقالت إن “العائلات بدأت بالقدوم فور الافتتاح وتواصل القدوم من أجل التصويت، العملية تجري بهدوء في جو من السلام والوئام مع مستوى جيد جداً من مشاركة سكان البلاد”.