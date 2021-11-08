محمد بن مسعود - الدمام - إعلان هام ومفاجئ من شركة صافر النفطية في مأرب
رفعت شركة “صافر” النفطية، قدرتها الإنتاجية إلى 10 آلاف برميل نفط يوميا، وذلك بعد إجراء عمليات صيانة ضرورية للمصافي.
وقال مدير قطاع الإنتاج والعمليات في الشركة “عبدالسلام العطير” في تصريح لإعلام المحافظة، إن عملية “الصيانة تم تأجيلها أكثر من مرة، وكان لا بد من القيام بها من أجل الحفاظ على المصافي ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 10 آلاف برميل يومياً”.
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وأضاف العطير أن الفرق الفنية أكملت يوم صيانة وحدة إنتاج الديزل (السولار) والمازوت، وعادت لخط الإنتاج” مشيرا الى أنه “خلال أريام أيام سيتم الانتهاء من صيانة وحدة البترول وستعود المصفاة بشكل كامله للخدمة.
وأكد أن “العمل جار حسب الخطة بشكل متسارع، وسوف تعود المصافي للخدمة خلال عدة أيام بأداء أكبر”.
وتشهد محافظة مأرب أزمة خانقة في المشتقات النفطية بعد توقف الإنتاج في مصافي مأرب في الأول من الشهر الجاري
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