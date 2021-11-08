محمد بن مسعود - الدمام - قوات الحوثي تعترف بتعرضها لضربات موجعة خلال الساعات الماضية في ثلاث محافظات

اعترفت قوات الحوثي، مساء الأحد، بتعرضها لضربات موجعة خلال الساعات الماضية، من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، في محافظات مأرب وصعدة وحجة.

وقالت قوات الحوثي، إن طيران التحالف استهدف بنحو 22 غارة جوية، مواقع وتجمعات للقواتت في مديريات مجزر وصرواح والجوبة بمأرب.

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وبحسب المصادر فإن طيران التحالف استهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظتي صعدة وحجة.

مصادر عسكرية وميدانية، أكدت أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي الحوثي وتدمير عددا من الآليات العسكرية للقواتت في مختلف الجبهات.