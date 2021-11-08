محمد بن مسعود - الدمام - مليشيا “الانتقالي” ترتكب ابشع جريمة بهذه المحافظة

كشفت مصادر محلية وعسكرية ميدانية متطابقة، عن جريمة جديدة بشعة ومروعة، ارتكبتها مليشيا ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، بحق ثلاثة جنود بقوات الجيش الوطني يقاتلون إلى جانبها في محافظة الضالع.

وأفادت المصادر بأن : “مليشيات الانتقالي قامت بتعذيب ثلاثة جنود ينتسبون إلى اللواء 83 مدفعية التابع للجيش الوطني بمحور الضالع، ويقاتلون في جبهة سناح بمحافظة الضالع، واستخدمت بحقهم أبشع صنوف التعذيب حتى الموت”.

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موضحة أن “ضحايا تعذيب مليشيات الانتقالي من جنود الجيش الوطني هم: عبدالولي مسعد ناصر العتابي وتوفي يوم 3 نوفمبر الجاري، ولحق به ريان عبدالجليل حسن قحطان العتابي، ثم عبدالحكيم عبده ناجي احمد العتابي”.

وذكرت المصادر المحلية والعسكرية المتطابقة أن “الجنود الثلاثة في الجيش الوطني الذين قضوا تحت التعذيب بمقر مليشيات الحزام في الحكولة، هم من ابناء مديرية الحشا، وجرى اعتقالهم على خلفية عنصرية مناطقية، وتعذيبهم بتهمة سرقة سلاح”.

منوهة بأن “من تولوا تعذيب الجنود الثلاثة هم: وليد حسن صالح الضامي، نائب قائد ما يسمى الحزام الامني في الضالع، وعبدالرؤوف حزام علي قائد، وقد حاول الضامي التغطية على الجريمة بإشاعة أن عبدالولي العتابي انتحر”.

وأكدت المصادر المحلية والعسكرية الميدانية “تسبب الجريمة في موجة غضب شعبي بين اوساط قبائل الحشا بمحافظة الضالع، وتصاعد سخطهم ضد مليشيات المجلس الانتقالي لتعاملها اللا انساني وجرائمها الجبانة بحق ابناء الحشا”.

مشيرة إلى أنه “تم تشكيل لجنة تحقيق في الجريمة، برئاسة هادي العولقي قائد محور الضالع واللواء 30 مدرع، وعضوية كل من: عادل الشيبة قائد اللواء 83 مدفعية، وفضل عبدالرب القاضي قائد اللواء الرابع احتياط، واحمد قائد القبة قائد ما يسمى الحزام الامني بالضالع”.

يذكر أن “المجلس الانتقالي” ينتهج في عدن والضالع وسقطرى وغيرها من مناطق سيطرته، نهج العصابات في التعامل مع المواطنيين المدنيين والعسكريين بما فيهم المجندين ضمن مليشياته، ونادرا ما ينجو بحياته من يتعرض للاختطاف والاعتقال بسجون “الانتقالي”.

