محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : قوات الحوثي تعلن السيطرة على معسكر استراتيجي والتقدم باتجاه مأرب من محور جديد

قالت وسائل إعلام تابعة لقوات الحوثي، إن القواتت تمكنت خلال الساعات الماضية، من السيطرة على معسكر استراتيجي تابع للحكومة الشرعية في محافظة الجوف (شمالي اليمن) .

وبحسب المصادر فإن قوات الحوثي، سيطرت على معسكر الخنجر الإستراتيجي، بعد هجوم واسع شنته على القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

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وذكرت المصادر، أن قوات الحوثي تقدمت بعد السيطرة على معسكر الخنجر، باتجاه منطقة الرويك شرق مدينة مأرب.

ويأتي تقدم قوات الحوثي من الجهة الشرقية لمدينة مأرب، بالتزامن مع تقدم من الجهة الجنوبية ومعارك عنيفة في الجهة الغربية الشمالية لمدينة مأرب.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة الشرعية او الجيش الوطني حول مزاعم القوات الحوثية بشأن السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي.