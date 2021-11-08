«تاسي» يفتتح تداولاته الأسبوعية بالارتفاع

وأعلنت شركة الكهرباء تسجيلها أرباحا قدرها 14.9 مليار ريال قبل خصم توزيعات أداة المضاربة بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2021، مقارنة بخسائر 1.11 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020.
فيما أعلنت شركة ميدغلف موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة أمس على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتعزيز الملاءة المالية ومتابعة الخطط الاستثمارية.
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