«مسار» و«الرياض» يوقعان مذكرة لتطوير مركز مسار لدعم جاذبية الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومُنفّذ وجهة «مسار»، مذكرة تفاهم مع بنك الرياض، وذلك لتأسيس مركز أعمال مشروع وجهة «مسار» بحيث يشمل مشاريع الشركة ومشاريع القطاع الخاص ويخدم المستثمرين من المنشآت والأفراد وسيتم تطوير برامج مالية وغير مالية تخدم 15 ممكنا للأعمال مثل التأسيسية والتشغيلية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والبيئة الخضراء والطاقة المتجددة والمحتوى المحلي مما يدعم استقطاب المستثمرين وتسريع وتيرة تطوير الوجهة التي تعد أحد أهم المشاريع الرائدة في مكة المكرمة.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان الذي عبر عن اعتزاز البنك بهذا التعاون بين الطرفين وخاصةً لمشروع إستراتيجي وحيوي يخدم ضيوف الرحمن ويوفر تجربة أعمال مميزة للمنشآت بمختلف قطاعاتها من فندقية وتجارية وصحية، حيث سيقدم بنك الرياض خبرته في تطوير البرامج الشاملة من خلال تأسيس المركز وكذلك سيتم توفير الحلول الرقمية للمنشآت والزوار إضافة للدعم التمويلي للمشاريع بمختلف أنواعها مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب أبو عتيق عن سعادته بالتعاون مع بنك الرياض، الذي يعد من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيدعم تحقيق رؤية وأهداف الوجهة، كما سيسهم في ابتكار مبادراتٍ متنوعةٍ لدعم ممكنات الأعمال للأنشطة المتعلقة بالمشروع سواءً المالية وغير المالية، وذلك في إطار الاستراتيجية الاستثمارية التي اعتمدتها الشركة أخيراً.

وتتوافق الشراكة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وبنك الرياض مع برامج رؤية المملكة 2030 وكذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.