اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يتدرب في سيدني

محمد بن مسعود - الدمام - دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس (الأحد) تدريباته في مدينة «سيدني» الأسترالية، استعداداً لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء الخميس القادم على «استاد كومبانك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميدانياً، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب فلنتاين سبورتس بارك»، تحت إشراف المدير الفني «إيرڤي رينارد» الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.

وطلب رينارد من اللاعبين تكثيف العمل والتركيز الذهني من أجل تنفيذ المهمات الفنية المطلوبة في مباراة أستراليا القادمة والعمل على التحضير فنيا ونفسيا للقاء من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة 15 والمحافظة على صدارة المجموعة الثانية.

من جهة أخرى، يجري المنتخب اليوم حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً على «ملعب فلنتاين سبورتس بارك»، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.