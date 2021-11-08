ميدانياً، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب فلنتاين سبورتس بارك»، تحت إشراف المدير الفني «إيرڤي رينارد» الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.
وطلب رينارد من اللاعبين تكثيف العمل والتركيز الذهني من أجل تنفيذ المهمات الفنية المطلوبة في مباراة أستراليا القادمة والعمل على التحضير فنيا ونفسيا للقاء من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أجل الوصول للنقطة 15 والمحافظة على صدارة المجموعة الثانية.
من جهة أخرى، يجري المنتخب اليوم حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً على «ملعب فلنتاين سبورتس بارك»، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يتدرب في سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.