اخبار الرياضه السعوديه قرعة «كأس الملك» تنذر بخروج الكبار وبطل جديد

وستجرى مراسم القرعة عبر «وعاءين» يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقاماً من 1 إلى 16 داخل الكرات، إذ سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولاً مباراته في دور الـ 16 على أرضه، وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين. وهذا النظام يعطي فرصة أكبر لجميع الأندية المنافسة على اللقب وظهور بطل جديد على غرار فريق التعاون والفيصلي المتوج بلقب النسخة الماضية، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
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