اخبار السعوديه

اخبار الرياضه السعوديه قرعة «كأس الملك» تنذر بخروج الكبار وبطل جديد

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - تخشى الجماهير بشكل خاص وأنصار أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي والشباب، الخروج المبكر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظراً لضغط روزنامة المباريات التي ستشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلاً عن مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، إذ ستسحب القرعة في مدينة الرياض اليوم الإثنين، عند الساعة الثانية ظهراً، وستقام البطولة للموسم الثاني على التوالي قصراً على أندية دوري كأس الأمير للمحترفين، وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات، على خلاف المواسم الماضية.

وستجرى مراسم القرعة عبر «وعاءين» يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقاماً من 1 إلى 16 داخل الكرات، إذ سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولاً مباراته في دور الـ 16 على أرضه، وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين. وهذا النظام يعطي فرصة أكبر لجميع الأندية المنافسة على اللقب وظهور بطل جديد على غرار فريق التعاون والفيصلي المتوج بلقب النسخة الماضية، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه قرعة «كأس الملك» تنذر بخروج الكبار وبطل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا