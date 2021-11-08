اخبار الرياضه السعوديه قرعة «كأس الملك» تنذر بخروج الكبار وبطل جديد

محمد بن مسعود - الدمام - تخشى الجماهير الرياضية بشكل خاص وأنصار أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي والشباب، الخروج المبكر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظراً لضغط روزنامة المباريات التي ستشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلاً عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، إذ ستسحب القرعة في مدينة الرياض اليوم الإثنين، عند الساعة الثانية ظهراً، وستقام البطولة للموسم الثاني على التوالي قصراً على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات، على خلاف المواسم الماضية.

وستجرى مراسم القرعة عبر «وعاءين» يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقاماً من 1 إلى 16 داخل الكرات، إذ سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولاً مباراته في دور الـ 16 على أرضه، وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين. وهذا النظام يعطي فرصة أكبر لجميع الأندية المنافسة على اللقب وظهور بطل جديد على غرار فريق التعاون والفيصلي المتوج بلقب النسخة الماضية، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.