اخبار الرياضه السعوديه كونترا يطالب ببديل هنريكي

وتسعى الإدارة الاتحادية للعمل على استخراج شهادة الكفاءة المالية لاستيفاء المستحقات المطلوبة على النادي، من أجل سدادها أو جدولتها لضمان الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل إتمام بعض التعاقدات التي يحتاج لها الفريق الكروي والبداية باللاعب الأجنبي الذي طلب المدرب كونترا التعاقد معه للانضمام لصفوف الفريق الكروي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتعزيز قوة الفريق الاتحادي من أجل المنافسة على بطولتي الدوري والكأس في الموسم الحالي.
مستجدات الاتحاد:
كونترا يوصي بالتعاقد مع أجنبي في «الشتوية»
الاستغناء عن اللاعب البرازيلي برونو هنريكي
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