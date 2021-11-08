اخبار الرياضه السعوديه كونترا يطالب ببديل هنريكي

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى مدرب فريق الاتحاد كونترا إدارة النادي بضرورة التعاقد مع لاعب محور أجنبي يجيد اللعب في مركز (٨)، وطرح أحد الأسماء المميزة التي تلعب في أحد الدوريات الأوروبية، وطلب المدرب كونترا حسم ملف التعاقد مع اللاعب الأجنبي في فترة الانتقالات الشتوية ليحل بديلا عن البرازيلي هنريكي.

وتسعى الإدارة الاتحادية للعمل على استخراج شهادة الكفاءة المالية لاستيفاء المستحقات المطلوبة على النادي، من أجل سدادها أو جدولتها لضمان الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل إتمام بعض التعاقدات التي يحتاج لها الفريق الكروي والبداية باللاعب الأجنبي الذي طلب المدرب كونترا التعاقد معه للانضمام لصفوف الفريق الكروي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتعزيز قوة الفريق الاتحادي من أجل المنافسة على بطولتي الدوري والكأس في الموسم الحالي.

مستجدات الاتحاد:

كونترا يوصي بالتعاقد مع أجنبي في «الشتوية»

الاستغناء عن اللاعب البرازيلي برونو هنريكي