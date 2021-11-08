اخبار الرياضه السعوديه «زياد بحري» بطل كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

محمد بن مسعود - الدمام - توج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد الفارس زياد بحري بطلاً لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل لمسافة ١٢٠ كيلومترا، الذي أقيم صباح (السبت) على ميادين مزرعة الخالدية بمركز «تبراك» غرب الرياض.

وجاء فوز بحري رفقة الجواد «شيخ الغازيات» وبسرعة 19.86 كم/‏ساعة بعد منافسة قوية منذ انطلاقة السباق في تمام الساعة الخامسة والنصف فجراً وامتدت طوال مراحل السباق الأربع التي أنهاها بمجموع زمن 6 ساعات و5 دقائق و48 ثانية. وجاء في المركز الثاني عبدالمجيد القرشي رفقة الجواد «مايستروفرستس» وبسرعة 18.91 كم/‏ساعة. وحل ثالثاً الفارس عبدالحكيم الكبير رفقة الجواد «سهم» وبسرعة 18.35 كم/‏ساعة.

يذكر أنه أقيم سباق تأهيلي دولي مسافة 100 كيلومتر شارك فيه أكثر من 100 فارس وفارسة.

من جانبه، قال الفارس زياد بحري: «أحمد الله على هذا الفوز الذي لم يكن سهلا وسط منافسة قوية من عدة فرسان. وبتوفيق الله استطعت أن أحافظ على جوادي حتى خط النهاية وأتوج بطلاً للسباق.

وأحب أن أهدي الفوز لوالدي داعمي الأول، ولكل من وقف معي وساندني، وبإذن الله سنواصل العمل وهدفنا القادم هو الكأس الأغلى سباق كأس خادم الحرمين الشريفين».