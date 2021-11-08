اخبار الرياضه السعوديه أخضر السلة ينتظم بمعسكره الإعدادي في جدة

ويشرف على المنتخب إدارياً يسار مختار، والإداري عبدالكريم هوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني، ومساعداه خلدون المولد، وكريكور كركوريان، وأمير عيد كمعد بدني، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.
وتم اختيار ١٦ لاعباً للمعسكر هم: (محمد المرواني – محمد السويلم – ناصر أبو جلاس – أحمد المختار- نايف الثعلبي- محمد آدم – ثامر أبكر- خالد عبدالجبار – جابر الكعبي – محمد الصقر – مثنى المرواني – فهد السالك – مصعب قاضي – أسامة البرقاوي- علي الشبيلي- أيمن بلال).
وينتظر أن يلعب المنتخب مباراتين وديتين مع نظيره البحريني في جدة قبل مواجهة الأردن بالتصفيات.
يذكر أن القرعة وضعت المنتخب السعودي في المجموعة (C) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، ويشارك المنتخب السعودي في هذه التصفيات بعد مشوار طويل خاض خلاله العديد من المباريات قبل الوصول لهذه المرحلة بعد تأهله إلى نهائيات البطولة الآسيوية القادمة.
وتلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب وتتأهل ٣ منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين، كل مجموعة مكونة من ٦ منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين (اليابان والفلبين).
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