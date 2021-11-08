محمد بن مسعود - الدمام - 04-02-1443 08:56 صدى تبوك – يوسف الحمري :

يخضع إستاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك الملعب الرئيسي للزراعة الشتوية ، هذا وستتوقف المباريات والتمارين على الملعب الرئيسي لمدة شهرين بداء من الغد 8/11/2023 .

هذا وستقام مباريات دوري الدرجة الثالثة لأندية تبوك الوطني والصقور على الملعب الرديف باستاد مدينة الملك خالد الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الزراعة الشتوية … إيقاف المباريات على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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