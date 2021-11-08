«التحالف» يستهدف الميليشيات الحوثية بغارات جوية في مأرب

الرياض - محمد عبدالله - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية استهدفت الميليشيا في جبهات محافظة مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

جاء ذلك في إفادة من الجيش اليمني، عبر موقعه «سبتمبرنت»، أكد خلالها أن قواته تكبد الميليشيات خسائر فادحة جنوبي مأرب.

وتابع الجيش اليمني، إن قواتنا تباشر معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في الجبهات الجنوبية للمحافظة، بعد محاولات تسلل فاشلة تم إحباطها.

جاء ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش اليمني طال مواقع وآليات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في مناطق عديدة بالجبهة الجنوبية.

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