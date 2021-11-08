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بالصور: انطلاق مناورات رماية الخليج 2021 بمشاركة سعودية.. تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري

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الرياض - محمد عبدالله - انطلقت اليوم مناورات تمرين (رماية الخليج 2021) التي تشارك به القوات البرية الملكية مع القوة البرية الكويتية في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأميركي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري .

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي أن هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأفاد أنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة ، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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