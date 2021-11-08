إصابة امرأة في حادث تصادم بصهريج مواد بترولية

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عاجل | ضم كتابات عدل 5 مناطق
أصدر وزير العدل وليد الصمعاني قرارا بدمج عدد من كتابات العدل في 5 مناطق بالمملكة، ونص القرار على أنه بناء على الصلاحيات المخولة...
أنظمة وتشريعات ومبادرات تقود المملكة للصدارة الخضراء
تعيش المملكة عهدًا زاخرًا بالاهتمام بالبيئة والزراعة والثروة النباتية والحيوانية ليصبح دوت الخليج جنة خضراء وذلك منذ تولي خادم الحرمين...
من الإنسانية أولا إلى اللقاح للجميع.. حكاية نجاح سعودية متفردة
عامان من النجاح السعودي في مواجهة أشرس الأوبئة التي واجهت العالم على مدى قرن كامل، فما بين ظهور الجائحة وإحكام السيطرة عليها حكايات...
الطريق إلى القمة.. 7 أعوام من البناء والتقدم
تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة لـ«البيعة»، وهي ذكرى تولي ملك السعودية مقاليد الحكم، وبيعته قائدا...
انقطاع للكهرباء وتساقط للصخور وإغلاق لطرق بالباحة
هطلت، أمس، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة،...
49 ألف مستفيد من الرعاية الصحية بحفر الباطن
استفاد أكثر من 49.127 شخصًا من خدمات مسارات الرعاية الصحية بحفر الباطن منذ بداية العام 2021. وأوضحت صحة حفر الباطن أنها تقدم خدمات...
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