حكومة بلا ورق وخدمات دون انتظار ووداعا للبيروقراطية

حكومة بلا ورق، وخدمات دون انتظار، حلم ظل يراود المملكة على مدى سنوات، عانى فيها الجميع من الزحام والطوابير وطول مدة الانتظار حتى إتمام الخدمات المطلوبة، إلا أن الحلم الذي بدأ كأنه مستحيلًا بات واقعًا بعد خطة طموحة وسنوات من العمل الجاد والدؤوب نحو تحقيق «حكومة إلكترونية» و«حوكمة إلكترونية» أيضًا، عبر إطلاق العديد من التطبيقات والمنصات التي ساعدت على رفع كفاءة الخدمات وجودتها، ورفع مستوى رضا المستفيدين، بعيدًا عن الروتين وإجراءات المعاملات الورقية وضرورات الحضور وطوابير الانتظار.

وبالرغم من أن ما نعاصره الآن يبدو سهلًا بالتزامن مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي حققته المملكة مواكبةً مع أكثر دول العالم تقدمًا، فإن الأمر لم يكن أبدًا بهذه السهولة، خاصة مع وجود مليارات المعلومات والبيانات التي تضمنتها مليارات الأوراق، والتي كان لا بد من تحويلها من الصيغة المادية الورقية إلى صيغة رقمية، لتلائم التحول الرقمي، وتسهل الاستخدام من جانب كل من مقدم الخدمة والمستفيد منها على حدٍ سواء.

كابوس الطوابير والزحام

قبل ما يقرب من 10 سنوات فقط، كان الوضع مختلف تمامًا، أو يمكن القول بأنه «مؤسفًا»، فيمكنك بسهولة معرفة أن هذا المبنى –أو ذاك- حكوميًا بعد أن ترى طوابير طويلة من المواطنين بالخارج، من أجل إنهاء المصالح اليومية البسيطة التي يمكنها أن تنتهي في دقائق معدودة لولا الروتين الحكومي المعقد، فضلًا عن الزحام الشديد حول تلك المباني الحكومية نظرًا لعدم كفاية المواقف المخصصة مما يسبب الزحام في الشوارع أيضًا.

في ذلك الوقت، إذا أردت استخراج سجلًا تجاريًا أو تجديده، أو استخراج رخصة قيادة أو تجديدها، أو حتى سداد مخالفاتك المرورية، أو إتمام أيًا من الخدمات الحكومية، فلا بأس، عليك فقط أن تقضي عدة أيام بين الجهات الحكومية المختلفة لإنهاء تلك الخدمات، أو أن تتعاقد مع «المعقب» لإنهائها، وهو ما قد يكلفك ما يصل إلى الـ 2000 ريال تقريبًا لإنهاء الخدمة فقط.

أما استقدام العمالة المنزلية أو المهنية، فكان كابوسًا آخر، فهناك على طريق خريص بالرياض، حيث كان يقبع مكتب الاستقدام التابع لوزارة العمل، بدا الوضع مأساويًا، حيث الطوابير الطويلة من العمالة القادمة بأمتعتهم إلى حين الانتهاء من إجراءات الاستقدام، بينما هناك العديد من الموظفين يجلسون على مكاتب متواضعة في الخارج، أمام شاشات الكمبيوتر لإدخال وتحديث البيانات، وهو ما يتم عبر عدة طوابير متوالية، حيث يمكن أن يستغرق الأمر 3 أيام تقريبًا لإنهاء تلك الإجراءات.

بالنسبة للبنوك، الوضع لم يختلف كثيرًا، فيمكنك قضاء يوم عمل كامل حتى تنهي إجراءات سحب أو تحويل مبالغ مالية سواء عبر البنوك المحلية أو التحويل للخارج.

في تلك الأثناء، لم يغب مفهوم «الحكومة الإلكترونية»، لكنه اقتصر فقط على عدد محدود من الوزارات، وبالتالي فإنه لم يحقق الهدف منه، حيث أنه إذا أرادت إحدى الجهات الحكومية سحب معلومات بدائية وغير سرية من جهة خرى، فإنها تجبر المواطن على الذهاب بنفسه إلى تلك الجهة، والوقوف في الزحام والطوابير من أجل الحصول على معلومة بسيطة أو ورقة إثبات، بينما طبقت بعض الجهات الحكومية الأخرى مفهوم «الحكومة الإلكترونية» من خلال تمكين المواطنين من طباعة نماذج بصيغة PDF عبر مواقعها الرسمية، لتقديمها للجهة المطلوبة، وهو ما لم يفي بالغرض أيضًا.

تحول رقمي وإنجاز تاريخي

المستحيل ليس سعوديًا.. فما كان مستحيلًا قبل سنوات، أصبح الآن بديهيًا ضمن أساسيات الحياة، حيث أصبح بإمكان كل من لديه هاتفًا ذكيًا إنهاء أي من الخدمات الحكومية في نفس اللحظة، ودون الحاجة إلى زيارة الجهة الحكومية، وهو ما وفر الكثير من الجهد والمال.

ضغطة زر واحدة يمكنها إنجاز العديد من الخدمات التي كانت تستغرق في الماضي أيامًا كثيرة، كما تم تسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الحكومية المتنقلة لتكون بمثابة امتداد للتعاملات الإلكترونية الحكومية، بحيث تُوفَّر الخدمات الحكومية للجمهور المستهدف من أي مكان وفي أي وقت من خلال الأجهزة الذكية.

ويحقق هذا الإنجاز التاريخي الفائدة المتبادلة لكل من الحكومة ومتلقي الخدمة على حد سواء، حيث أن الاتجاه إلى الحكومات الإلكترونية يعني تخصيص الخدمات لكل المواطنين، وتدفق أسرع للمعلومات، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتفعيل الحكومة الخضراء صديقة البيئة، أما بالنسبة للمستفيدين فتتركز أهمية التطبيقات الحكومية في سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول، فضلًا عن الصحة والسلامة العامة، حيث يمكن للمواطنين في المناطق التي تعذر الوصول إليها في الماضي الحصول على المساعدة الصحية والمتابعة و الإخطارات والتنبيهات في حالات الطوارئ الطبية عبر خدمات الأجهزة المتنقلة.

في الإطار ذاته، تبرز أهمية التطبيقات الحكومية في مجال التعليم، حيث أصبح بإمكان للمدرسين تقديم المحتوى للطلاب في المدارس الابتدائية وإدراج درجات الطلاب من خلال تقنيات الأجهزة المتنقلة، كما سيتمكن الطلاب من الاطلاع على درجات الاختبارات ومعلومات قرارات الدراسة ويمكن لأولياء الأمور استلام إخطارات في حالة غياب أبنائهم عن المدرسة.

وفي إطار اعتماد الكثير من الجهات على الخدمات الإلكترونية وحاجة المواطنين والمقيمين للوصول لتلك الخدمات في أي وقت، لذا عملت الحكومة على توفير الإنترنت بشكل مجاني لبعض الجهات، وفي بعض الأماكن والمواسم، كما عملت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على نشر نقاط اتصال «واي فاي» مجانية في عدد من الأماكن العامة تصل إلى 60,000 نقطة في جميع أنحاء المملكة، كما تتوفر غالبية التطبيقات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل.

المملكة في رِكاب الدول المتقدمة رقميًا

893 عدد الخدمات من خلال GOV.SA

250 عدد الجهات على GOV.SA

81 عدد الجهات المزودة للخدمات على قناة التكامل

308 عدد الخدمات على قناة التكامل

4 عدد الجهات الحاصلة على شهادة اعتماد المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية الوطنية

الأرقام تتحدث

حققت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% في عام 2019، بزيادة تُقدَّر بـ 35.5% على عام 2018، في عدة قطاعات؛ منها: قطاع الخدمات والتنمية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الصحة، وقطاع العمل والعمال، وقطاع العدل والشؤون الإسلامية، والقطاع المالي والتجاري، مما رفع مستوى الشفافية وفعالية الأداء.

وحققت المملكة المرتبة الخامسة عالميًا من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل، متقدمة 7 مراتب في العام 2021 مقارنة عن أدائها للعام الماضي 2020، كما وصل تصنيف السعودية، إلى المرتبة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لـ2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، متقدمة 20 مركزًا في المؤشر العام مقارنةً بالعام السابق 2020.

أبرز التطبيقات الإلكترونية الحكومية

توكلنا

يوضح الحالة الصحية لمستخدمه من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

أبشر

يقدم للأفراد الخدمات الإلكترونية المتعددة، التي يتم فيها الربط بين قطاعات حكومية وأهلية، كما يمكن من استعراض جميع المعلومات المهمة والمتعلقة بالموظفين والعمالة.

اعتمرنا

لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة.

كلنا أمن

أداة تجعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومةٍ أمنيةٍ تقنيةٍ تفاعليةٍ، لتسريع عمليات الإنقاذ، عن طريق إرسال بلاغ ورفع صور أو فيديو أو تسجيل صوتي.

أسعفني

يقدم الخدمات للمستفيد في حالات الطوارئ

صحتي

يتيح إمكانية الوصول للمعلومات الصحية، فضلًا عن خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، وتتبع الأدوية المصروفة، واستعراض ومشاركة الإجازات المرضية، وغيرها.

صحة

يهدف إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونيًّا من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في جميع التخصصات الطبية.

مدرستي

أسلوب لإدارة التعلم إلكترونيًا من خلال بيئة تعليمية تفاعلية مكملة للحصص الدراسية داخل المدرسة وخارجها.

تواصل

يُمكّن المستخدم من التواصل مع معالي وزير التعليم ومسؤولي الوزارة بجميع قطاعاتها، وطرح المقترحات والاستفسارات، وإبداء الرأي، وتتبع مشاركاته إلكترونيًا.

تقديم بلاغ مخالفة تجارية

يُمكّن المستهلك من تقديم بلاغ عن مخالفة تجارية، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة، وتحديد الموقع بشكل مباشر.

سكني

يهدف إلى تسهيل عملية توفير المسكن المناسب للأسر السعودية المستحقة، من خلال تقديم الدعم السكني الذي يتناسب مع احتياجاتها.

روح السعودية

منصة تفاعلية، تعد دليلًا للسائح لجميع المواقع السياحية والمطاعم والأسواق والملاهي والفنادق والشواطئ والمتاحف والحدائق في السعودية.