شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الشرقية: مواصلة نهج التنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من المسئولين بالمنطقة الشرقية ما تحمله الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- من مكانة عظيمة لدى المواطنين والمقيمين، والتي تأتي والمملكة تحقق الإنجاز تلو الآخر في مختلف مجالات الحياة، والنقلة النوعية على كافة الأصعدة شملت كافة قطاعات الدولة، في ظل معالم نهضة جديدة شاملة، رافعين التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين -يحفظه الله- ولكافة أبناء المملكة، بمناسبة هذه الذكرى الغالية.

حزم في الشدائد وعزم على التنمية

قال محافظ الخبر سليمان الثنيان: إن فرحة غامرة تعم أرجاء المملكة هذه الأيام، بمرور الذكرى السابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم في بلادنا، سبعة أعوام عنوانها الإنجاز، والحزم في الشدائد، والعزم على التنمية. وأوضح أن ملوك هذه البلاد ساروا على نهج الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الذي جعل من تنمية الإنسان، وبناء المكان هدفاً له، ففي كل عام تتواصل الإنجازات على مستوى الوطن، سواءً بالمشروعات التنموية، أو بالجوائز العلمية، بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي واللامحدود من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، التي لم تدخر جهداً من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.وأكد أن هذه ذكرى تاريخية تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من العطاء والبذل والنماء، فكان الإنجاز وتحقيق الأمن والاستقرار والوحدة المباركة، موضحًا أن المملكة حققت الإنجازات في مختلف مسارات النمو والتطور والحضور المتميز على كافة المحافل الخارجية.

انخفاض نسبة الحوادث الجسيمة

بين الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة مليئة بالإنجازات في كافة المجالات، وأن المملكة خطت خطوات واسعة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في كافة المجالات والمستويات، وأن ما تحقق تحديدا في مجال السلامة المرورية في فترة وجيزة، يُعد إنجازًا منقطع النظير، من انخفاض نسبة الحوادث الجسيمة ما بين وفيات وإصابات بليغة.

واقع مشرق لمعالم نهضة جديدة شاملة

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، م. عماد المحيسن أن الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، هي ذكرى وطنية غالية في وجدان الشعب السعودي، تأتي وبلادنا تعيش واقعًا مشرقًا، رسمت فيه معالم نهضة جديدة شاملة، تسير بخطى ورؤية واضحة، وخطط طموحة نحو المستقبل المشرق؛ ليعم الخير والأمن والبناء ربوع وطننا المعطاء.

وأضاف: في الوقت الذي تتجلى مع هذه الذكرة الغالية على قلوبنا معاني القيم والوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب، ونستذكر ما شهدته المملكة خلال الأعوام المنصرمة من إنجازات عظيمة وجليلة تميزت بالشمولية والتكامل من تنويع لمصادر الدخل ودعم البنى التحتية وتكوين قاعدة اقتصادية متنوعة تمثلت في رؤية المملكة 2030 لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة التي جعلت لهذه البلاد المباركة مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.

جهود دولية لضمان استقرار المنطقة

دولة حديثة على أسس عصرية

قال مدير جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي: إن الشعب السعودي يستذكر في هذه الذكرى، جوانب النمو والازدهار الذي عم البلاد، والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، التي جعلتها تحتل الريادة عالميًا، باستضافتها الأحداث العالمية، وعلى رأسها قمة العشرين، والمبادرات التي كان آخرها مبادرة «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، وغيرها من المبادرات البيئية.

أكدت مدير إدارة المشاركة المجتمعية في أمانة المنطقة الشرقية نجد الدوسري، أن الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة، ومصدر فخر واعتزاز بالرؤية الثاقبة، التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة، وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية، من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية واجتماعية.

خطط استباقية لتعزيز الخدمات

ذكر رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري أن هذه الذكرى سعيدة لكل مواطن ومقيم على أرض هذه البلاد المباركة، وأن ما تحقق خلال السبع السنوات من إنجازات في العهد المبارك لهو أكبر دليل على التطور في المملكة.

وتابع: من الجانب البلدي، فقد تطور العمل البلدي في المملكة ليصل من التنافس إلى التميز، من خلال المنظومة البلدية، والعمل بشكل متواز مع أمانات المناطق؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوطن، وتحقيق التطلعات المرجوة.

رؤية إصلاحية شاملة ورفع مستوى الأداء الحكومي

أشار مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد العبيد إلى أن الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- هي مناسبة غالية من أيام الوطن المجيد، وذكرى عزيزة في ذاكرة الشعب السعودي المحب، لما يمثله -أيده الله- من مكانة عالية في نفوس المواطنين والمواطنات الذين يحفظون له مشاعر الحب والولاء، ولا عجب في ذلك، فهو يمثل لهم الملك العادل، والقائد المتبصر في قيادة الوطن.

وأوضح أن الملك المفدى -أيده الله- تبنى منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم، رؤية إصلاحية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية، التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية، التي تتبناها حكومتنا الرشيدة، لمواصلة نهج التنمية الشاملة ورفع مستوى الأداء الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، واهتمامه بحفظ حقوقهم، والوفاء بمتطلباتهم وتفعيل دور كل الجهات ذات العلاقة.

حكمة وحنكة في إدارة «جائحة كورونا»

بين مدير قطاع الرعاية الصحية بالخبر علي آل طراد أن الجميع يستذكر في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- التطور الذي تشهده مملكتنا الغالية، والنقلة النوعية على كافة الأصعدة شملت كافة قطاعات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والدفاع.

وأوضح أن إدارة المملكة لجائحة «كورونا»، التي ألمت بالعالم، خير مثال لحكمة وحنكة القيادة الرشيدة -أيدها الله-

تطوير الحاضر ورسم ملامح المستقبل

لفت مدير جوازات منفذ جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي إلى أن ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تُمثل إشراقة مضيئة تحمل في ثناياها الخير والازدهار، والرقي والنهضة للوطن والمواطن، وخبرات وظفها لإحداث نقلة نوعية ونهضة تنموية في المملكة عقب توليه مقاليد الحكم. وأضاف: هي ذكرى الانتماء لهذا الوطن الغالي الذي ننعم فيه بالأمن والأمان وتقدم وازدهار بفضل الله، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة -أيدها الله-.