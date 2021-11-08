مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم نيللي بجائزة الهرم الذهبي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح الفنانة نيللي جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: «إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان؛ وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المهمة».

كذلك، أضاف أن «نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة، إذ قدمت أعمالاً مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء»، مشيرًا إلى أن ذلك «ميزها عن فنانات جيلها وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا».

وتُعد نيللي إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ إن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها «الطفلة المعجزة»، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلبة.

بخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، ما ضمن لها المشاركة فيما يزيد على 118 عملاً فنيًا، تنوّعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.