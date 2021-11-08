تسجيل 40 إصابة جديدة بكــــورونا وتعــــافي 32 حالـــة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 16730 في يوم 7 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 40 حالة قائمة جديدة منها 14 حالة لعمالة وافدة، و 24 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و حالتان قادمتان من الخارج، كما تعافت 32 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275329

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات، في حين أن 356 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 359 حالة قائمة.