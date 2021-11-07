30 خطوة للاتصالات لتحقيق التحول الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت وزارة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات على إثبات أن التحول التقني والرقمي شريان الحياة في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، والعصب الرئيس لدعم الاقتصاد واستمرارية الأعمال، مما أسهم في أن تشهد السعودية نموا نوعيا في التجارة الالكترونية ونماذج أعمال الخدمات المقدمة رقميا من قبل رواد ورائدات الأعمال السعوديين، إضافة إلى تحقيق مكتسبات في البينية التحتية الرقمية وتنمية القدرات وتطوير البيئة التشريعية الداعمة للابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي بما يتواكب مع رؤية 2030 من خطوات تسهم في التحول الوطني.

خطوات الاتصالات للتحول الوطني:

1. حصول السعودية على لقب الدولة الأكثر تقدما في التنافسية الرقمية من بين دول مجموعة العشرين G20.

• حققت السعودية 149 نقطة بسبب:

⁃ الدعم الحكومي الشامل لعملية التحول الرقمي في السعودية، المتمثل في خطط رؤية 2030.

⁃ نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية في أخر ثلاث سنوات، والدفع بعملية التحول الرقمي على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة.

2. تحقيق السعودية المرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة العشرين G20.

• شرعت السعودية في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتحديد أولويات إخلاء النطاقات الترددية وإعادة توزيعها وتخصيصها، مما أسهم في:

⁃ تحقيقها المركز الرابع عالميا في انتشار تقنية الجيل الخامس.

⁃ زيادة سرعة الانترنت بنسبة تجاوزت 400%

⁃ رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين من مشغلي الاتصالات.

3. تغطية المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي.

• استكمال إيصال خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 100% في القرى والهجر.

• الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات الأساسية المقدمة.

• تغطية أكثر من 576 ألف منزل في المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي بنهاية 2020.

4. الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.

• تغطية أكثر من 3.5 ملايين منزل بشبكة الألياف الضوئية، وتوصيلها إلى جميع مناطق السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص.

• زيادة حركة الإنترنت أثناء جائحة كورونا بنسبة 30%.

• مضاعفة حركة الإنترنت عبر مقسم الانترنت الوطني.

• زيادة سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/ثانية في 2017 إلى 109 ميجابت/ثانية في 2020.

• تشغيل نظام التغطية الداخلية في التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي.

5. حصول السعودية على المركز الأول في معدل سرعات التحميل لخدمة 5G.

• تفوقت السعودية في متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 377.2 ميجابت/ثانية.

6. دعم حلول المصدر المفتوح.

• إطلاق منصة مصدر.

• مسابقة اكتشاف إمكانيات المصدر المفتوح.

• تدشين ثلاث نسخ ذهبية لحلول المصدر المفتوح الوطنية.

7. إطلاق أكبر مركز سحابي متقدم لجوجل في السعودية

• مما أسهم في:

⁃ تقليل الجهد بنسبة 70%.

⁃ تقليل التكاليف بنسبة 30%.

⁃ تقديم حلول ابتكارية في الثورة الصناعية الرابعة والبيانات والذكاء الاصطناعي.

8. إطلاق مركز (علي بابا كلاود) لخدمة الحوسبة السحابية في الرياض

• تحقيق الاستدامة الرقمية.

• تطوير وتدريب المواهب المحلية.

• تسريع نمو المنظومة الاقتصادية للأعمال محليا.

• رفع معدلات توطين الوظائف التقنية.

• بناء اقتصاد رقمي قوي على مدار الخمس سنوات المقبلة.

9. إطلاق أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوسبة السحابية

• يعد واحدا من 20 مركزا حول العالم.

• يسهم في زيادة معدلات التوظيف.

• يعمل على تعزيز ثقافة الابتكار التقني ودفع عجلة التحول الرقمي.

10. إطلاق منصة المعرفة الرقمية (ThinkTech)

• 3 ملايين مستفيد من المحتوى الرقمي.

• 31.8 ألف مستفيد من مبادرة قوافل المستقبل.

• 800 فريق سعودي من الأولمبياد العالمي للروبوت.

• إطلاق منصة الرحلات التعليمية لاستشراف مستجدات التقنية.

• إطلاق منصة IBM Digtal-Nation لتوفير مجموعة من الدورات.

11. مبادرة العطاء الرقمي

• إطلاق منصة (إثراء) لتوفير فصول افتراضية لتقديم المحاضرات التوعوية عن بعد بالشراكة مع القطاع الخاص.

• إطلاق مبادرة ( كلنا عطاء) لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة للطلاب من ذوي الأسر محدودة الدخل لإكمال تعليمهم عن بعد، ووصل عدد الأجهزة المتبرع بها نحو 30 ألف جهاز و110 آلاف شريحة بيانات من قبل الاتصالات.

12. إطلاق برنامج رواد التقنية

• أسهم في دعم استمرار رواد الأعمال.

• عمل على تحفيز دخول منشآت جديدة للسوق من خلال احتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال.

13. إطلاق معسكرات الهمم الرقمية من قبل الأكاديمية السعودية الرقمية.

• يهدف إلى تأهيل وتمهين الكوادر الوطنية في مجال جودة وأتمتة البرمجيات لتعزيز فرصهم لشغل وظائف متعددة.

14. تحفيز ريادة الأعمال الرقمية.

15. إطلاق مسابقة (اصنعها والعبها) للناشئين.

• تشجيع الناشئين على الابتكار وتطوير الألعاب الالكترونية.

• إبراز قدرات الناشئين ومهاراتهم.

• استثمار طاقات الناشئين وتدريبهم على برامج تطوير الألعاب الالكترونية.

• تسليط الضوء ورفع الوعي بمخاطر التنمر الالكتروني.

16. معسكر تطوير الألعاب الالكترونية

• تقديم حلول تدريبية مبتكرة في مجال تطوير الألعاب الالكترونية.

• تطوير القدرات الرقمية لمطوري الألعاب.

• اكتشاف المواهب في تطوير الألعاب الالكترونية لدخول سوق العمل وعالم ريادة الأعمال.

17. الجائزة العالمية لتمكين المرأة في التقنية من الاتحاد الدولي للاتصالات

• بسبب تدشين الوزارة لبرنامج تمكين المرأة، لتفعيل دورها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر 5 مسارات:

⁃ رفع الوعي.

⁃ المهارات الرقمية.

⁃ الابتكار وريادة الأعمال.

⁃ التمكين في المناصب القيادية.

⁃ زيادة التوظيف للكوادر النسائية.

18. تدشين مبادرة مهارات المستقبل

• أسهمت في توطين أكثر من 11 ألف وظيفة في مجالات نوعية.

• ساعدت على ارتفاع نسبة التوطين إلى 53.8%.

19. مسابقة (المبرمج الواعد)

• تنافس بها 17,450 طالب وطالبة.

• فاز بها 32 طالب وطالبة من 8 فرق.

20. هاكثون التمور

• 45,927 زائر للمنصة الالكترونية.

• 150 رائد أعمال مشارك.

• 32 مشروعا.

• 1,069 مستفيدا من المنصة.

• 3 مشاريع فائزة.

21. إطلاق برنامج رواد الألعاب لتطوير وصناعة قطاع الألعاب بالسعودية

22. موافقة مجلس الوزراء على إنشاء البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

• تعزيز الملكية الفكرية.

• دعم الشركات الناشئة.

• دعم الابتكار الرقمي.

• توطين التقنية.

• جذب الاستثمارات التقنية.

• استدامة التقنية.

23. هاكثون الأمل الدولي

• أكثر من 70 مرشدا محليا وعالميا.

• أكثر من 15 ورشة عمل متخصصة.

• أكثر من 79 دولة.

• أكثر من 15,240 مشاركا.

• أكثر من 4,945 فكرة.

• 15 فريقا فائزا.

24. التقدم في مؤشرات الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية 2020

• تقدم السعودية بمقدار 9 مراكز عالميًاا و 12 مركزًاا ضمن مجموعة الدول العشرين في مؤشر ( تقييم الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية).

• تقدم السعودية 40 مركزا عالميا و8 مراكز ضمن مجموعة دول العشرين في مؤشر( البنية التحتية للاتصالات).

• تقدم السعودية 15 مركزا عالميا و10 مراكز ضمن مجموعة دول العشرين في مؤشر( رأس المال البشري).

25. إطلاق نظام مجلس الشورى الرقمي

• الاطلاع على كآفة مرفقات الجلسة.

• التصويت على مواضيع الجلسة.

• التحضير والتوقيع على المحضر الكترونيا.

• إصدار محضر الجلسة.

• أكثر من 25 خاصية رقمية.

26. تبني وتطوير مفاهيم الحكومة الشاملة

• دعم وتشغيل قناة التكامل الحكومي GSB.

• اعتماد سياسة (الحوسبة السحابية أولا).

• بوابة قيادة تقنية المعلومات.

• المنصة الوطنية للختم الرقمي.

• ضوابط التصديق الرقمي للقطاع المالي.

• تقديم خدمات الثقة الرقمية للقطاع التجاري.

• سياسات ومعايير خدمات التصديق الرقمي.

• المنصة الوطنية للختم الزمني.

27. تدشين المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA

• أكثر من 15 مليون زائر.

• أكثر من 1000 خدمة.

• أكثر من 250 جهة حكومية تخدمها المنصة.

28. إطلاق منهجية وازن.

29. توقيع الاتفاقية الإطارية للأجهزة التقنية والعتاد المكتبي.

30. ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 81,3% في عدد من القطاعات.