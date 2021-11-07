شكرا لقرائتكم خبر تدشين مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتنقل في قرغيزستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطلع الرئيس القرغيزي على تجهيزات المستشفى المتنقل الذي يحوي على 5 عيادات طبية متخصصة، ومقطورات مساندة، وسيارة إسعاف.
وأعرب عن امتنانه باسمه واسم شعب قرغيزستان للمملكة العربية السعودية ولمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، ولكل من أسهم في هذا المشروع.
من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة، سلطان السعدون، أن المستشفى سيقدم الخدمات الصحية لأكثر من 65,000 إنسان سنويا في قرغيزستان من خلال العيادات المتخصصة في الرعاية الأولية والجراحة والأشعة والصيدلية والمختبر، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.
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